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Sorgun’da lig heyecanı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’da lig heyecanı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Sorgun’da lig heyecanı

Yaptığı 4 hazırlık maçından 3 galibiyet, bir yenilgi alan sarı siyahlı ekip, ortaya koyduğu mücadele ile taraftarlarını umutlandırdı. Sorgun Belediyespor teknik direktörü Mustafa Arslan, takım olarak çok iyi yere geldiklerini belirterek, “Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Haftanın 6 günü sabah saatlerinde kros ve ağırlık, akşam saatlerinde ise top ve taktik çalışması yapıyoruz. Haftanın bir günü ise yine top çalışması yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz” dedi.

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