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Sorgun’da Kapadokya hazırlıkları

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, hafta sonu deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde başladı.

Sorgun’da Kapadokya hazırlıkları

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, hafta sonu deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde başladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Sorgun’da Kapadokya hazırlıkları

Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak Tüysüzspor karşısında alınan şansız beraberliği de telafi etmek istiyor. Antrenör Mustafa Arslan, Sorgun Belediyespor olarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlattı. Ligin ilk üç haftalık bölümün geride bıraktıklarını ve namağlup 7 puan ile puan cetvelinin üçüncü sırasında yer aldıklarını vurgulayan Arslan, ‘’Pazar günü deplasmanda Kapadokya Göremespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakayı kazanmak ve Tüysüzspor karşısında alınan beraberliği telafi etmek için çok iyi hazırlanacağız. İyi bir ekibiz, kolej takımı olduğumuzu düşünüyoruz. Takım içerisinde birlik beraberlik ve dostluk üst seviyelerde bu nedenle ilerisine umut ile bakıyoruz ve bu takımın üst sıraları zorlayacağına inanıyoruz. Önümüzde zorlu bir Kapadokya Göremespor maçı var bu maça iyi hazırlanıp deplasmanda üç puan ile dönmek istiyoruz’’ dedi.

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Sorgun’da Kapadokya Hazırlıkları
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