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Sorgun’da hedef zirvede kalmak

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ligin ilk yarısının son haftasında en yakıp takipçisi Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek zirvede yalnız kalmak istiyor.

Sorgun’da hedef zirvede kalmak

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ligin ilk yarısının son haftasında en yakıp takipçisi Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek zirvede yalnız kalmak istiyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun’da hedef zirvede kalmak

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren İl Özel İdarespor’u net bir skor ile yenerek güçlü rakiplerini saf dışı bıraktıklarını söyledi.
İl Özel İdarespor müsabakasında oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Arslan, ‘’Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede gol aramaya başladık. Güzel bir oyun sonrasında da bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren İl Özel İdarespor’u yenerek aramızdaki puan farkını 4’e yükseltmeyi başardık. Bu hafta sonu ise ligde bir puan gerimizde bulunan Yemenoğlu Bozokspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Ligin ilk yarının son müsabakasında güçlü rakibimizi yenerek ikinci yarıla hem lider hem de avantajlı girmek istiyoruz. Yemenoğlu Bozokspor karşısında alacağımız bir galibiyet zirvede yalnız bırakırken, rahat ta bir nefes almış olacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum ve güçlü rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.

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