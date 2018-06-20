Sorgun’da hedef Efeler ligi

Geçtiğimiz sezon Voleybol Erkekler İkinci Lig’ini şampiyon olarak tamamlayarak Birinci Lig’e yükselme başarısını gösteren Sorgun Belediyespor, Antrenör Ümit Terzi ile anlaştıktan sonra transfer için kolları sıvamıştı. İç transferdi Libero mevkiinde oynayan Eyüphan Ertuğral ile anlaşan sarı siyahlı ekip, şampiyonluğa oynayacak bir takım kurabilmek için Efeler Lig’i tecrübesi olan pasör Göktuğ Şeref, smaçör Keremcan Acar gibi isimleri de renklerine bağladı. Şimdiye kadar beş isim ile anlaşan Sorgun Belediyespor, bazı oyuncuları da takibe aldı. Sorgun Belediyespor kulüp başkanı Hikmet Vural, geçen sezon takımlarının büyük bir başarının altına imza atarak Birinci Lig’e yükseldiğini söyledi. Bu sene ilk defa Voleybol Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edeceklerini hatırlatan Vural, ‘’Antrenörümüz Ümit Terzi’nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 5 oyuncu ile anlaşmaya vardık. Toplam 9 Efeler Lig’inden oyuncu ile anlaşıp lig nazırlıklarına başlamayı planlıyoruz. İyi bir ekip kurup şampiyonluk turunu atan tarafın bizim olacağımıza da inanıyorum. Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sezon açılışı için Efeler Lig’inin üst düzey takımlarından biriyle Sorgun’da hazırlık müsabakası oynayıp sezon açılışı yapmayı amaçlıyoruz. Efeler Lig’inin güçlü takımları ile görüşmelerimiz devam ediyor’’ dedi.

AĞUSTOS AYINDA TOPLANACAK

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Ümit Terzi ise en kısa zamanda transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını ve Eylül ayı içerisinde başlayacak olan lig için hazırlıklara Ağustos ayında başlayacaklarını ifade etti. Yönetime sunduğu transfer listesi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Terzi, ‘’Yurt içinden ve yurt dışından bir çok oyuncu ile görüşüyoruz. Şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve tecrübeli, Sorgun Belediyespor’da oynayabilecek oyuncuları seçmeye çalışıyoruz’’ dedi.