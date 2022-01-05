SORGUN’DA HEDEF BELLi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri desteğin meyvelerini başarılı sonuçlar ile almaya devam ettiklerini söyledi. Artık voleybolda Sorgun Belediyespor’un bir marka olduğunu, futbolda da aynı şekilde markalaşacaklarını dile getiren Ekinci, hem voleybolda hem de futbolda liglerin ilk yarılarının tamamlandığını ve iki branşta da ligi iyi bir noktada bitirdiklerini ifade etti. Voleybolda takımlarının ilk devreyi ilk 8 takım arasında tamamladığını hatırlatan Ekinci, ‘’Sezon sonunda da takımımız ligi ilk 8 takım arasında tamamlaması durumunda Avrupa Kupaları için Play-Off oynamaya hak kazanacak. İnşallah Avrupa takımlarını Sorgun’a getirmek ve Sorgun halkına, Yozgat halkına Avrupa müsabakalarını Sorgun Belediyespor sayesinde izletmek istiyoruz. Futbolda da Sorgun Belediyespor başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ligin ilk devresini üçüncü sırada tamamlayan futbol takımımız ligin ikinci yarısında zirveye oynayacaktır ve ben inanıyorum ki bu yolun sonu Üçüncü Lig olacaktır’’ dedi.