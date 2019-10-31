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Sorgun’da hazırlıklar sürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’da hazırlıklar sürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:44
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun ilçe stadında çalışan sarı siyahlı ekip, güçlü rakiplerini taraftarlarının da desteğini arkasına alarak yenip, moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, hafta sonu hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak bu mağlubiyeti Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabaka ile telafi edeceklerini söyledi. Sorgun Belediyespor’u iyi futbol oynadığını ancak bir türlü gol yollarında istedikleri etkiyi yaratamadıklarını vurgulayan Arslan, gol yollarındaki sorunlarını çözmeleri halinde ligde bütün takımları yenebileceklerine inandıklarını ifade etti. 

Son Güncelleme: 30.10.2019 16:42
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Sorgun’da Hazırlıklar Sürüyor
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