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Sorgun’da Haliliye alarmı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor erteleme müsabakasında yarın Haliliye Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

15 Aralık 2020 Salı 00:38
Sorgun’da Haliliye alarmı

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip yarın konuk edeceği Haliliye Belediyespor’u yenerek ligdeki kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligin 8’inci haftasında Sorgun Belediyespor ile Haliliye Belediyespor arasında oynanması gereken müsabaka Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı ertelenmişti. Türkiye Voleybol Federasyonu bu maçın yarın Sorgun’da oynanacağını duyurdu. Sorgun Belediyespor’un bu müsabaka sonrasında üç tane erteleme maçı kalıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde 8’inci hafta oynamaları gereken ancak Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen Haliliye Belediyespor ile yarın erteleme müsabakasında karşı karşıya geleceklerini söyledi. Haliliye Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Bugün bu müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacağız. Ligin son haftalardın istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Yarın Haliliye Belediyespor’u yenerek yaşadığımız puan kayıplarına dur demek ve yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.

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Sorgun’da Haliliye Alarmı
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