Sorgun’da galibiyet sevinci

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Tokat deplasmanından istedikleri sonuç ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Tokat karşısında müsabakaya iyi başladıklarını ve ilk iki seti kazanarak 2-0 öne geçtiklerin hatırlatan Aksoy, ‘’2-0’dan sonra rakibimiz Tokat Belediye Plevnespor toparlandı ve skoru 2-2’ye getirdi. Son sette ise iyi bir oyun ile seti kazandık ve skoru 3-2 yaparak zorlu deplasmanda galibiyet ile döndük. Artık bu müsabaka geride kaldı ve yarın Sorgun’da Bingöl Solhanspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Kendi evimizdeki bu ilk müsabakayı da taraftarlarımızın desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz’’ dedi.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ise lige galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu belirtti. Deplasmandan 3-2 galibiyetle döndüklerini vurgulayan Gül, ‘’Tokat Belediye Plevne bizim kardeş takımımız ve sahasında çok iyi mücadele ediyor. Bunu da oynanan maçta gösterdiler. Ekibimizin iyi oyun çıkarmasıyla maçı kazandık. Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarının takımımız başladı. Çarşamba günü kendi sahamızda oynayacağımız Bingöl Solhanspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz’’ diye konuştu.