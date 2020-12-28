Sorgun’da galibiyet hesapları

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Solhanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Çarşamba günü konuk edecekleri Solhanspor ila çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek ligde yeni bir seri yakalamak isteriklerini dile getiren Aksoy, ligde pandemi nedeniyle inişli çıkışlı grafik çizdiklerini ama artık o zor günlerin geride kaldığını ve önlerine bakacaklarını ifade etti. Çarşamba günü Solhanspor ile oynayacakları erteleme müsabakasına çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Aksoy, yarın bu müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacaklarını sözlerine ekledi.