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Sorgun’da Fenerbahçe hazırlıkları

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edeceği 23'üncü hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

10 Mart 2022 Perşembe 00:11
Sorgun’da Fenerbahçe hazırlıkları

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde yapılan antrenman, koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından savunma, smaç, sıçrama, manşet, servis ve blok hareketleriyle idman sona erdi. Başantrenör Aksoy, antrenmanın sonrasında yaptığı açıklamada, ligin son dört haftasına girilirken Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank'la peş peşe iki zorlu maç oynayacaklarını söyledi. Bu hafta Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecekleri maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Bu maçın ardından Ankara'da, ligde oynadığı tüm maçları kazanan lider Halkbank ile karşılaşacağız. Bu maçlar bizim açımızdan oldukça zor geçecek. Ancak bu maçların herhangi birinden galibiyet alırsak, play off şansımız artacak. Öncelikle Fenerbahçe HDI Sigorta maçını düşünüyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağımız bu maçta rakibin galibiyet serisine son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sorgun Spor Salonu'ndaki maç, 12 Mart Cumartesi saat 16.00'da oynanacak. •aa•

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