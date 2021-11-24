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Sorgun’da Fenerbahçe hazırlığı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde kötü günler yaşayan Sorgun Belediyespor Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenörü Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:20
Sorgun’da Fenerbahçe hazırlığı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde çıktıkları son üç müsabakayı da kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Son üç haftada ligin en güçlü ekipleri ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Kaybettiğimiz müsabakalarda iyi mücadele etmemize karşılık bir türlü skoru kendi lehimize çeviremedik. Şimdi hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçe hazırlıklarına başladık. Cuma gününe kadar bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve deplasmanda güçlü rakibimizi yenerek kötü gidişata dur diyeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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