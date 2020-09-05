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Sorgun’da Fenerbahçe Alarmı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:59
Sorgun’da Fenerbahçe Alarmı

7 oyuncusuna Covit-19 teşhisi konduktan sonra kalan 7 oyuncusu ile Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlıkları sürdüren sarı siyahlı ekipte Antrenör Bahadır Aksoy, önümüzdeki hafta sonu başlayacak olan ligin ilk haftasında çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Oyuncularının yarısının karantinada olmasından dolayı sadece 7 oyuncu ile çalışma fırsatı bulduklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Fenerbahçe karşısına da muhtemelen bu 7 oyuncumuz ile çıkacağız. Çok ciddi eksikler ile çıkacağımız Fenerbahçe maçında güçlü rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bunun içinde müsabaka gününe kadar Sorgun’da çok sıkı bir çalışma yapacağız. Cotiv-19 teşhisi konulan oyuncularımıza bu hafta yeniden test yapılacak. Umarım karantinada bulunan oyuncularımız için yapılacak olan testler negatif çıkar ve hemen aramıza dönerler’’ dedi. 

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Sorgun’da Fenerbahçe Alarmı
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