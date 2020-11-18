Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1260
ALTIN
465.931
DOLAR
7.6919
STERLİN
10.2072
EURO
9.1238

Sorgun’da Fener heyecanı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 21 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:22
Sorgun’da Fener heyecanı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, geçen hafta sonu sahalarında oynadıkları Altekma maçını 3-1 kazanmanın morali ile Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlandıklarını dile getirdi. Aksoy, Fenerbahçe müsabakasından galibiyetle ayrılmak ve bir çıkış yakalamak istediklerini ifade ederek, ‘’Pazar günü evimizde oynadığımız Altekma maçı, ilk yarının son mücadelesiydi. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemliydi. İyi bir oyunla Altekma maçını kazanarak puanımızı 12'ye çıkardık. Şimdi Cumartesi günü şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Şu an sakat ve hasta oyuncumuz yok. Oyuncularımızın morali çok iyi. Bu moralle Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Lige üst sıralarda yer edinme hedefiyle başladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kendilerini olumsuz etkilediğinin altını çizen Aksoy, şunları söyledi: ‘’Aslında biz bugün evimizde Haliliye Belediyespor ile oynayacaktık. Ancak Haliliye takımında 4 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu maçımız ertelendi. 20 gün içerisinde oynayacağımız 5 karşılaşmanın 4’ünü evimizde oynayacaktık. Bu da bizim için avantaj teşkil ediyordu. Yeni yeni form durumumuz yükselirken Haliliye Belediyespor maçının ertelenmesi bizi hiç memnun etmedi. Yapacak bir şey yok, sağlık daha önemli. Bundan sonra daha başarılı sonuçlar alacağımıza inancım tamdır." 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Fener Heyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor galibiyete kilitlendi
Yozgatspor galibiyete kilitlendi
Kızlar Ordu’ya bileniyor
Kızlar Ordu’ya bileniyor
Yamaç Paraşütü çalışmaları
Yamaç Paraşütü çalışmaları
Amatörde Dostluk Maçı
Amatörde Dostluk Maçı
ORANTISIZ HiZMETE TEPKi
ORANTISIZ HiZMETE TEPKi
ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi
ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim