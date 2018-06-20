Sorgun’da er meydanı kuruldu

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Gurbetçilerin ilçeye geldiği Ağustos ayı içerisinde her sene bu şenlikleri düzenlediklerini anca bu sene şenlik programlarını erkene aldıklarını söyledi. Bu sene 10’uncusu gerçekleştirdikleri şenlikleri gurbetçiler adına yaptıklarını vurgulayan Gürbüz, Türkiye genelinde 2 milyonun üzerinde Yozgatlı olduğunu Sorgunlularında yurt dışında ağırlıkta bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle şenliklerinin adı gurbetçiler şenliği olduğunun altını çizen Gürbüz, ‘’Bugün yapılan yağlı güreşlerle de ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Kırkpınar’ın en ünlü güreşçileri burada. Birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlenmesi için bu tür etkinliklerde birlikte olmamız gerekiyor” dedi.

Gürbüz, güreşlere İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı gibi Kırkpınar’da başpehlivanlar kazanmış isimlerin yanı sıra 150 den fazla güreşçi katıldığını, her yılda daha fazla güreşçinin katılım sağladığını anlattı. Gürbüz, İki gün sürecek olan şenliklerin yarın akşam düzenlenecek olan Uğur Işılak, Gülay Korkmaz konseriyle sona ereceğini vurguladı.

Şenliklere, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Belediye Eski Başkanı Ahmet Şimşek, belediye başkanları ve çok sayıda güreş sever katıldı.