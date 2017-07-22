Sorgun’da er meydanı!

Sorgun İlçesi’nde bu yıl 9’uncusu düzenlenen geleneksel yağlı güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Belediyesi ev sahipliğinde, Yazlak Mahallesi’nde düzenlenen güreş müsabakalarına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sorgun Kaymakam Vekili Yasin Özcan, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü Durak Aygün, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Hayrettin Yüksel, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları Orhan Okulu, İsmail Koç, Ekrem Yavuz, Süleyman Aykırı, Hasan Tuna, Mehmet Selvi, Erkan Ertan, Şükrü Kazan, Hüseyin Demir, Ali Altun, Ali Yanıltma, Faruk Akkoyun, Serkan Serttürk, Ali Rıza Kaya ve Ramazan Bircan’ın yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi Sorgun Er Meydanı’nda boy gösterdi. Bazı vatandaşların müsabakalarda güreş tutan sporcular kadar heyecanlı oldukları görüldü.

Müsabakalarda Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Milli Güreşçi ve Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp’i altın ile ödüllendirdi. Belediye Başkanı Ahmet Şimşek müsabakalar sırasında yaptığı konuşmada, "Yozgat'ın nüfusu 460 bin ama Türkiye'nin genelinde yaşayan 2 milyon Yozgatlı var. Yozgat'ın dört katı da dışarıda yaşıyor. Şenliğimizin adını da Gurbetçi Şöleni koyduk. 14 senelik Belediye Başkanlığı görevimde 12 defa şölen yaptık ve her sene üzerine birşeyler koyarak ilerledik. Bugünkü güreşlerde de ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Kırkpınar'ın en ünlü güreşçileri burada. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz gurbetçiler şöleninin bu yıl 9’uncusunu yapıyoruz. Şölenlerin ilk gününde siz değerli vatandaşlarımızın heyecanla izlediği güreş müsabakaları ile şölenimiz başladı. Kırkpınar’ın en güzide pehlivanları burada. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ayrıca 78 milyonun gururu, hem Avrupa hem dünya hem de Olimpiyat Şampiyonu Rıza Kayaalp de bugün aramızda" dedi.

Kırkpınar pehlivanlarının da aralarında bulunduğu 150 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Orhan Okulu ile Fatih Atlı karşı karşıya geldi. Orhan Okulu başpehlivan oldu. Fatih Atlı ikinciliği, Okan Acar üçüncülüğü, Hüseyin Gümüşalan ise dördüncülüğü elde etti.

Şölenin ikinci gününde sanatçılar Alişan, Berna Başel ve Murat Balaban sahne alacak. Son gün ise Erzincan cirit müsabakaları yapılacak.



