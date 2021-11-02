Sorgun’da durmak yok

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet için çıktıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde oynadıkları son iki müsabakayı kaybettikleri için bir moral bozukluğu olduğunu ancak Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları galibiyet ile tekrar moral bulduklarını altını çizen Aksoy, ara vermeden Cumartesi günü deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını vurguladı. Yeni Kızıltepespor karşısında da galip gelerek yeni bir seri yakalamak istediklerinin altını çizen Aksoy, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.