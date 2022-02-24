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Sorgun’da DSi hazırlıkları

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Ankara DSİspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:19
Sorgun’da DSi hazırlıkları

Geçtiğimiz hafta kümede kalma mücadelesi veren Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek kötü gidişatına sor veren sarı siyahlı ekip, bu hafta sonu deplasmanda bir başka kümede kalma mücadelesi veren Ankara DSİspor’u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ikinci yarısında istedikleri sonuçları alamamalarına rağmen geçtiğimiz hafta Mucur Yabanlıspor ile oynadıkları müsabakayı kazanarak bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Bu çıkışlarını Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakayla devam ettirmek istediklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Puan cetvelinde son sırada yer alan Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin puan cetvelindeki durumu onların güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi Ankara DSİspor, onların da bizim de puana ihtiyacımız var. İki takım için de zor geçecek olan bu müsabakayı bizim kazanacağımıza inanıyorum. Bugün Sorgun İlçe Stadında Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakanın taktik çalışmasını yapacağız. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımızı tamamlayıp Ankara’ya gideceğiz’’ dedi. 

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