Sorgun’da dezenfekte çalışması

Sorgun Spor Salon’unda yapılan çalışmalar sonrasında ekipler dezenfekte çalışması yapalar sporcuların daha sağlıklı ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyorlar. Haftanın her günü Sorgun Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenmanlar sonrasında Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri dezenfektanlar ile Spor Salon’unun her yerini dezenfekte ediyorlar. Dezenfekte çalışmaları dışında da Covit-19 tedbirleri kapsamında salona gelen herkesin HES kodları kontrol edilirken ateş ölçümü de yapılıyor.