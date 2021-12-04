Sorgun’da derbi heyecanı

İki takımında üç puana ihtiyacı olduğu bu haftada hem Yozgatspor hem de Sorgun Belediyespor galibiyet için çaba sarf edecek. Yozgat derbisi niteliğindeki müsabakada kaybeden takım zirve mücadelesinde ağır yara alırken, kazanan takım ise yarıştaki şansını sürdürecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın Yozgatspor ile çok zor ve bir o kadar da duygusal bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İki aynı memleketin takımının karşı karşıya geldiğini dile getiren Demirbilek, ‘’Hem bizim için hem de Yozgatspor içen zor geçecek bir müsabaka olacak. İki takımında galibiyete ihtiyacı var. Bizim kendi evimizde oynadığımız müsabakalarda henüz galibiyetimiz yok hem taraftarımıza galibiyet heyecanı yaşatmak hem de zirve yarışından kopmamak adına bu müsabakadan mutlaka galibiyet ile ayrılmamız gerekiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan ise, kendi memleketinin takımı Sorgun Belediyespor ile puan mücadelesi verecekleri için çok farklı duygular içerisinde olduklarını belirtti. İki takımında zirve yarışını sürdürmeleri için üç puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Özkan, ‘’Bu müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Zirve yarışında emin adımlar ile ilerlememiz için Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Ancak her şeyden daha önemlisi ise sahada dostluğun kazanmasıdır. İki aynı ilin takımı karşı karşıya gelecek. Sahada hangi takım kazanırsa kazansın taraftarlarımızın iki takımı da bağırlarına basmalarını ve iki takımında yanlarında olmasını bekliyoruz’’ dedi.