Sorgun’da Cizre hazırlıkları

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde son haflarda hiç istemedikleri sonuçlar aldıklarını artık mağlubiyete tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Son 5 haftalık periyotta, Halkbank, Fenerbahçe, Galatasaray gibi hep şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Ligin en güçlü ekipleri ile üst üste müsabakalar oynadık. Kazanmak istediğimiz bu müsabakaları iyi oynamamıza karşılık kaybettik. Pazar günü yine ligin güçlü ekiplerinden biri olan Cizre Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenerek kötü gidişata dur demek istiyoruz. Ligde bütün takımları yenebilecek güce sahibiz ancak bir türlü güzel oyunumuzu skora yansıtamadık. Oynayıp kaybettiğimiz bütün müsabakalara baktığımızda hepsinde de rakiplerimiz ile başa baş bir oyun sergilemişiz. Umarım bu hafta sonu deplasmanda Cizre Belediyespor ile oynayacağımız oyunda, güzel performansımızı skora yansıtırız ve sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi.