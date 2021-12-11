Sorgun’da Cizre hazırlıkları

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, son haftalarda hiç istemedikleri sonuçlar aldıklarını artık bu kötü gidişata bir dur demek istediklerini söyledi. Takımının moral bulması ve bir seri yakalaması için deplasmanda Cizre Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın önemli olduğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Bugün Cizre Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın son taktik antrenmanını yapacağız ve yarın sabahta Şırnak’a hareket edeceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Cizre Belediyespor karşısında hedefimiz galibiyet. Bu müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılmamız durumunda hem kötü gidişata dur diyeceğiz hem de takımım ihtiyacı olan morali almış olacak’’ dedi.