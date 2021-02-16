Sorgun’da Bursa hazırlıkları

Cumartesi günü deplasmanda Solhanspor’a 3-2 mağlup olarak Sorgun’a dönen sarı siyahlı ekip ara vermeden yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlamıştı. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı siyahlı ekip konuk edecekleri güçlü rakiplerini yenerek Solhanspor karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Solhanspor ile deplasmanda oynadıkları müsabakada beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak bu maçı yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak telafi edeceklerini söyledi. Solhanspor karşısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getiren Aksoy, ‘’Artık bu müsabaka geride kaldı ve yarın Sorgun’da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz ilk 8 takım arasına girerek Play-Off’lara kalmak ve bu hedefimizi de başaracağımıza inanıyorum’’ dedi.