Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107701
ALTIN
272.992
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.5424
EURO
6.3789

Sorgun’da Bursa hazırlığı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’da Bursa hazırlığı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Sorgun’da Bursa hazırlığı

Pazar günü konuk ettiği lider Galatasaray’a 3-0 mağlup olan sarı siyahlı ekip Bursa deplasmanında rakibinde puan yada puanlar alarak moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Bahadır Aksoy, son iki haftadır fikstürde çok zorlu bir sürece girdiklerini söyledi. Fenerbahçe ile başlayıp Ziraat Bankası ile son bulacak olan zorlu süreci en az yara ile atlatmak istediklerini söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray takımları ile üst üste zor müsabakalar oynadıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Bu hafta ise yine ilk beş takım arasına girmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyespor takımı ile zor bir müsabakaya çıkacağız. İlk iki sırada yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasında puan yada puanlar alarak Sorgun’a dönmek istiyoruz. Pazartesi günü oynayacağımız bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasında puanla dönersek moral bulacağız ve yine şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası müsabakasının hazırlıklarına da moralli başlamış olacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Bursa Hazırlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLAR LiDERE BiLENiYOR
KIZLAR LiDERE BiLENiYOR
Kros yarışları yapıldı
Kros yarışları yapıldı
Sorgun'da stat ışıklandırıldı
Sorgun'da stat ışıklandırıldı
POZANTI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
POZANTI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Çayıralan arayı açıyor
Çayıralan arayı açıyor
B Grubundan kopmalar başladı
B Grubundan kopmalar başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim