Sorgun’da Bursa hazırlığı

Pazar günü konuk ettiği lider Galatasaray’a 3-0 mağlup olan sarı siyahlı ekip Bursa deplasmanında rakibinde puan yada puanlar alarak moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Bahadır Aksoy, son iki haftadır fikstürde çok zorlu bir sürece girdiklerini söyledi. Fenerbahçe ile başlayıp Ziraat Bankası ile son bulacak olan zorlu süreci en az yara ile atlatmak istediklerini söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray takımları ile üst üste zor müsabakalar oynadıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Bu hafta ise yine ilk beş takım arasına girmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyespor takımı ile zor bir müsabakaya çıkacağız. İlk iki sırada yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasında puan yada puanlar alarak Sorgun’a dönmek istiyoruz. Pazartesi günü oynayacağımız bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasında puanla dönersek moral bulacağız ve yine şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası müsabakasının hazırlıklarına da moralli başlamış olacağız’’ dedi.