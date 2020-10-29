Sorgun’da bilardo şampiyonası yapıldı

Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet kupası bilardo şampiyonası iki kategoride yapıldı. 3 bant ve 8 top kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva oldukça çekişmeli geçti. Katılımcıların birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 3 bant kategorisinde 25, 8 top kategorisinde ise 18 bilardocu mücadele etti. 3 bantta bütün rakiplerini yenen Uğur Yaşar birinci, İlhan Aslan ikinci ve Hüseyin Özen ise üçüncü olurken, 8 top kategorisinde ise Emre Doğançay birinci, Mustafa Torun ikinci ve İlhan Aslan ise üçüncü oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren bilardoculara kupa ve madalyaları taktik edildi.