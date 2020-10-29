Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
499.290
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7399
EURO
9.6937

Sorgun’da bilardo şampiyonası yapıldı

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet kupası bilardo şampiyonası düzenlendi.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:28
Sorgun’da bilardo şampiyonası yapıldı

Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet kupası bilardo şampiyonası iki kategoride yapıldı. 3 bant ve 8 top kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva oldukça çekişmeli geçti. Katılımcıların birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 3 bant kategorisinde 25, 8 top kategorisinde ise 18 bilardocu mücadele etti. 3 bantta bütün rakiplerini yenen Uğur Yaşar birinci, İlhan Aslan ikinci ve Hüseyin Özen ise üçüncü olurken, 8 top kategorisinde ise Emre Doğançay birinci, Mustafa Torun ikinci ve İlhan Aslan ise üçüncü oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren bilardoculara kupa ve madalyaları taktik edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Bilardo şampiyonası Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET
Çetin Turan ameliyat oldu
Çetin Turan ameliyat oldu
Sorgun’da Covi-19 şoku
Sorgun’da Covi-19 şoku
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim