Sorgun’da Altekma hazırlıkları

Ligin son haftasında deplasmanda Altekmaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin son haftasında Altekmaspor ile Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligde son iki haftaya kadar Play-Off umutlarını sürdürdüklerini ancak en son Bursa takımı ile oynadıkları müsabaka sonrasında Play-Off umutlarını yitirdiklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Ligin son haftasında Play-Off mücadelesi veren Altekmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Altekma karşısında ligin son haftasında galip gelmek istiyoruz. Lige belki istediğimiz gibi başlayamadık ancak ligi galibiyet ile tamamlamak amacındayız’’ dedi.