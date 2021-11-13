Sorgun’da alarm

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Sorgun Belediyespor yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Ligde bir türlü istedikleri seriyi yakalayamadıkları söyledi. Ligde mağlup oldukları müsabakaların hiç birinde kötü oynamadıklarını başa baş bir oyun sergilediklerini ancak şansızlıklarından dolayı sahadan mağlubiyetler ile ayrıldıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Yarın Spor Toto takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek ve yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Spor Toto takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve yarın istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•