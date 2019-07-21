Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101849
ALTIN
259.583
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0821
EURO
6.3235

Sorgun’a yeni yönetim

VOLEYBOLDA Yozgat'ı Efeler Ligi’nde, futbolda da Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek Sorgun Belediyespor'da genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

Sorgun’a yeni yönetim

VOLEYBOLDA Yozgat'ı Efeler Ligi’nde, futbolda da Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek Sorgun Belediyespor'da genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:50
46 Okunma
Sorgun’a yeni yönetim

Sorgun Belediyesi Encümen Salonunda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da Sorgun Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanlığına Ergin Gül, başkan yardımcılığına da Yavuz Lale getirildi. Yavuz Lale aynı zamanda Futbol Şubesi Sorumlusu olurken, Kazım Ergün, Voleybol Şubesi sorumlusu olarak görev aldı. Başkan Ergin Gül, bugüne kadar kulübe hizmeti geçen eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Gül, "Bu yıl voleybolda Efeler Ligi’nde, futbolda ise BAL'da mücadele edeceğiz. İlk işimiz voleybolda hoca konusunu açıklığa kavuşturup transfer çalışmalarına başlamak. Amacımız, kuracağımız takımlarla her iki ligde de kalıcı olmak" dedi. 
Sorgun Belediyespor’da Semih Altan sayman ve alt yapı sorumlusu, Osman Arslan sekreter ve medya eletişim, Durak Kaya üye olarak görev aldı.

Anahtar Kelimeler:
VOLEYBOLDA Yozgatı Efeler Ligi’ndeFutbolda Da Bölgesel Amatör Lig’de Temsil Edecek Sorgun Belediyesporda Genel Kurul Toplantısında Yeni Yönetim Belirlendi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Sorgun başvuruda bulundu
Sorgun başvuruda bulundu
Tekvandocular Ekinci’yi ziyaret etti
Tekvandocular Ekinci’yi ziyaret etti
Yaprak dökümü devam ediyor
Yaprak dökümü devam ediyor
Spor Tesisi tamamlanıyor
Spor Tesisi tamamlanıyor
Mehmet Şükrü Çarşamba’da
Mehmet Şükrü Çarşamba’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim