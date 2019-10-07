Sorgun’a son dakika şoku

Müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçen sarı siyahlı ekip, eline geçirdiği net fırsatlardan yararlanamayınca 90+2’inci dakikada kalesinde gördüğü golle bir puana razı oldu. 15’inci dakikada Serdar’ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı. 24’üncü dakikada Serdar’ın pasında Abdullah topla ceza sahasına girdi, tam şutunu çekecekken, topu defans kornere çeldi. Kornerden gelen topa İsa vurdu, kaleci son anda topu bloke etti. 26’ıncı dakikada Ertuğrul ceza sahasına girerken düşürüldü, kullanılan serbest atışı kaleci son anda kornere çeldi. 36’ıncı dakikada Serdar sağdan ortaladı, Ertuğrul kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. 45’inci dakikada sol kanattan gelişen atakta defans topu kaleciye bırakmak istedi, araya giren Abdullah topa dokunarak filelere gönderdi: 1-0 müsabakanın ilk yarısı Sorgun Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 50’inci dakikada Sorgun defansının kafayla kaleciye bıraktığı top kısa düşünce Memişcan araya girdi, kalecinin üzerinden aşırttığı top filelere giderken Serdar son anda müdahale edip topu uzaklaştırdı. 55’inci dakikada orta sahadan kazanılan serbest atışı Tüysüzspor kullandı, kaleciden dönen topa Hakan dokunda üsten auta gitti. 68’inci dakikada ceza sahası sol tarafından kazanılan serbest vuruşu Abdulkadir kullandı, top direğin yanında auta çıktı. 82’inci dakikada Bayram soldan getirdi, Ertuğrul’a bıraktı, Ertuğrul defansı geçti, sağ kanattan hareketlenen Talha’nın önüne bıraktı, Talha kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, attığı şutu kaleci son anda kornere çeldi. 85’inci dakikada Yiğit topu kaptı, defansı geçti, şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 86’ıncı dakikada Bayram aldığı topla soldan hareketlenerek ceza sahasına girdi, attığı şut, kalecide kaldı. 87’inci dakikada Yiğit Sorgun adına mutlak golden yararlanamadı. 90+2’inci dakikada Sorgun Belediye ceza sahasında yaşanan karambolde Tuğsüzspor oyuncularının dokunduğu top filelerle buluştu: 1-1

