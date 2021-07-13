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Sorgun’a portatif yüzme havuzu

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesine portatif yüzme havuzu yapımına başlanıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 00:33
Sorgun’a portatif yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesine portatif yüzme havuzu yapılıyor. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, projenin amacının çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yetenekli çocukları ortaya çıkartmak olduğunu söyledi. Tunçer, Gençlik ve Spor Bakanlığının spor okullarına yüzme kayıtlarının başladığını ifade ederek, ‘’Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerine kurulan portatif yüzme havuzuyla 7-18 yaş arası çocuk ve gençler 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ücretsiz yüzme öğrenecek. Kurslarımız Kovid-19’a karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek, uzman Antrenörlerimiz nezaretinde verilecektir’’ dedi. (aa)

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Sorgun’a Portatif Yüzme Havuzu
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