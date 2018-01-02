Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117445
ALTIN
158.829
DOLAR
3.7605
STERLİN
5.0943
EURO
4.5313

Sorgun’a milli takviye

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler İkinci Lig, Üçüncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, kadrosunu dahil ettiği iki milli sporcuyla güçlendirdi.

Sorgun’a milli takviye

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler İkinci Lig, Üçüncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, kadrosunu dahil ettiği iki milli sporcuyla güçlendirdi.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
85 Okunma
Sorgun’a milli takviye

Antrenörü Ünal Ünlü, şu anda kadro olarak ikinci ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını, ancak play off maçlarını da düşünerek takıma takviye ihtiyacı duyduklarını söyledi. Ünlü, ilk olarak 60 kez milli formayı giymiş Türkiye’nin en seçkin kulüpleri olan İnegöl Belediyespor, Maliye, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sayısız başarılara imza atan smaçör Murat Aslan ile birlikte Tofaş, Torul Gençlik, Fenerbahçe, Marmara Koleji, Yenişehir Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor da forma giyen Tarık Hepşen ile anlaştıklarını söyledi. Ünlü, transfer çalışmalarının sürdüğünü, bir oyuncu daha transfer etmek istediklerinin altını çizerek “Kulübümüz yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında üç oyuncunun transferi için onay çıktı. Şu anda Murat Aslan ve Tarık Hepşen ile kadromuzu güçlendirdik. Bir oyuncu daha alıp transfer çalışmalarını noktalayacağız. Yeni yılın ikinci günü de toplanarak çalışmalara başlayacağız” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hentbolda perde kapandı
Hentbolda perde kapandı
Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye
Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye
SHÇEK üzgün
SHÇEK üzgün
Sorgun toplanıyor
Sorgun toplanıyor
Seyit Ali göz doldurdu
Seyit Ali göz doldurdu
Kampa devam
Kampa devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim