Sorgun’a milli takviye

Antrenörü Ünal Ünlü, şu anda kadro olarak ikinci ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını, ancak play off maçlarını da düşünerek takıma takviye ihtiyacı duyduklarını söyledi. Ünlü, ilk olarak 60 kez milli formayı giymiş Türkiye’nin en seçkin kulüpleri olan İnegöl Belediyespor, Maliye, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sayısız başarılara imza atan smaçör Murat Aslan ile birlikte Tofaş, Torul Gençlik, Fenerbahçe, Marmara Koleji, Yenişehir Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor da forma giyen Tarık Hepşen ile anlaştıklarını söyledi. Ünlü, transfer çalışmalarının sürdüğünü, bir oyuncu daha transfer etmek istediklerinin altını çizerek “Kulübümüz yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında üç oyuncunun transferi için onay çıktı. Şu anda Murat Aslan ve Tarık Hepşen ile kadromuzu güçlendirdik. Bir oyuncu daha alıp transfer çalışmalarını noktalayacağız. Yeni yılın ikinci günü de toplanarak çalışmalara başlayacağız” dedi.