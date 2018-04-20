SORGUN’A MiLLi OYUNCU

Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Voleybol Erkekler Birinci Lig’ine yükselen Sorgun Belediyespor, milli voleybolcu Göktuğ Şeref’i renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştirdi. Sorgun Belediyespor, transfer çalışmalarına ilk olarak takımın başına Antrenör Ümit Terzi’yi getirerek başladı. Sorgun Belediyespor Asbaşkanı Nihat Künbetli, Antrenörleri Ümit Terzi ile anlaşmalarının ardından hemen transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Antrenörlerinin vermiş olduğu liste doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Künbetli, bu güne kadar 7-8 oyuncu ile transfer görüşmesi yaptıklarını ifade etti. Yapılan transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alındığını, bu oyuncularla sözleşme yapılmasının ardından adlarının kamuoyu ile paylaşılacağını vurgulayan Künbetli, ‘’Amacımız iyi bir takım oluşturmak. Bunu yaparken de bütçemizin imkanlarını göz önünde bulunduracağız. Bu gün ilk transferimizi yaptık. Geçen yıl TVF birinci ligde mücadele eden Solhanspor’da forma giyen Pasör Göktuğ Şeref ile tüm konularda anlaştık. Göktuğ’un takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hocamız bir yandan, bizler bir yandan koordineli bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

35 kez Milli takım formasını giyen Göktuğ Şerif, Arkasspor alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Arkasspor, Konya Meram Belediyespor, Keşan Gençlik, İnegöl Belediyespor, Burhaniye Belediyespor, Korkuteli Gençlikspor, Bigadiç Belediyespor formalarını giydi. Ayrıca Göktuğ Şerif, 2016-2017 voleybol sezonunda Gümüşhane Torul Gençlik’in Efeler Ligi’ne çıkmasında büyük katkı sağladı.