Sorgun’a dinlenmek yok

Hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankasını mağlup ederek moral bulan ve bu moralle bir başka Ankara temsilcisi Halk Bank karşısına çıkan Sorgun Belediyespor güçlü rakibine 3-0 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakanın ilk setinde başa baş bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti 25-22 kaybetti. İkinci sette oyun hakimiyetini tamamen ev sahibi Halk Bankası takımına kaptıran sarı siyahlılar bu seti 25-16 kaybederken üçüncü sette de güçlü rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Üçüncü seti 25-17 müsabakayı ise 3-0 kaybeden Sorgun Belediyespor, Sorgun’a dönerek Solhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bugün son hazırlıklarını tamamlayacak olan Sorgun Belediyespor Bingöl’e gidecek.