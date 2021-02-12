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Sorgun’a dinlenmek yok

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Başkent deplasmanında Halk Bankası’na 3-0 mağlup olarak umduğunu bulamazken, sarı siyahlı ekip ara vermeden yarın deplasmanda Solhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı.

12 Şubat 2021 Cuma 00:36
Sorgun’a dinlenmek yok

Hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankasını mağlup ederek moral bulan ve bu moralle bir başka Ankara temsilcisi Halk Bank karşısına çıkan Sorgun Belediyespor güçlü rakibine 3-0 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakanın ilk setinde başa baş bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti 25-22 kaybetti. İkinci sette oyun hakimiyetini tamamen ev sahibi Halk Bankası takımına kaptıran sarı siyahlılar bu seti 25-16 kaybederken üçüncü sette de güçlü rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Üçüncü seti 25-17 müsabakayı ise 3-0 kaybeden Sorgun Belediyespor, Sorgun’a dönerek Solhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bugün son hazırlıklarını tamamlayacak olan Sorgun Belediyespor Bingöl’e gidecek. 

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Sorgun’a Dinlenmek Yok
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