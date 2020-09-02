Sorgun’a Covit-19 şoku

Pazartesi günü Ankara’da başlayan Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde Covit-19 testi yaptıran Sorgun Belediyespor’un bazı oyuncularının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle sarı siyahlı ekibin Türkiye Kupası grup maçlarının ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergün Gül tarafından yapılan açıklamada, ‘’Bilindiği üzere bu sene Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Voleybol takımımız, Pazartesi, Salı ve Çarşamba Voley Kupa maçlarını oynamak üzere Ankara’da olacaktı. Fakat son yapılan testlerde bazı oyuncularımızın Covit pozitif çıkması üzerine TVF’ye ivedilikle bilgi verilmiş kupa maçlarımız ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Tokat Belediyespor maçları da tehir edildi. Testi pozitif çıkan oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, testi negatif çıkan oyuncularımız ile 13 Eylül’de Fenerbahçe ile yapacağımız ligin ilk maçına hazırlanmaya devam ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız’’ dedi.