Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1085
ALTIN
466.772
DOLAR
7.3455
STERLİN
9.8595
EURO
8.7741

Sorgun’a Covit-19 şoku

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor’da Covit-19 şoku yaşanıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:19
Sorgun’a Covit-19 şoku

Pazartesi günü Ankara’da başlayan Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde Covit-19 testi yaptıran Sorgun Belediyespor’un bazı oyuncularının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle sarı siyahlı ekibin Türkiye Kupası grup maçlarının ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergün Gül tarafından yapılan açıklamada, ‘’Bilindiği üzere bu sene Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Voleybol takımımız, Pazartesi, Salı ve Çarşamba Voley Kupa maçlarını oynamak üzere Ankara’da olacaktı. Fakat son yapılan testlerde bazı oyuncularımızın Covit pozitif çıkması üzerine TVF’ye ivedilikle bilgi verilmiş kupa maçlarımız ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Tokat Belediyespor maçları da tehir edildi. Testi pozitif çıkan oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, testi negatif çıkan oyuncularımız ile 13 Eylül’de Fenerbahçe ile yapacağımız ligin ilk maçına hazırlanmaya devam ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’a Covit-19 şoku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engellilere Bakandan teşekkür
Engellilere Bakandan teşekkür
YOZGATSPOR ALKIŞLARLA
YOZGATSPOR ALKIŞLARLA
Fikstür çekildi Lig başlıyor
Fikstür çekildi Lig başlıyor
Futbolculara moral
Futbolculara moral
YOZGATSPOR TOPBAŞI YAPTI
YOZGATSPOR TOPBAŞI YAPTI
Dışarıda kamp gereksiz!
Dışarıda kamp gereksiz!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim