SORGUN’A BULGAR OYUNCU

Kulüp Başkanı Hikmet Vural, araya seçim çalışmalarının girmesi nedeniyle transfer çalışmalarına fazla zaman ayıramadıklarını, ancak bu hafta başından itibaren transfer çalışmalarına tekrar başladıklarını belirtti. Antrenör Ümit Terzi’nin raporu doğrultusunda rotayı yabancı oyuncuya çevirdikleri bilgisini veren Vural, bu bağlamda 23 yaşındaki Bulgar oyuncu Zhulien Diqnov Georgiev ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Vural orta oyuncu Bulgar Diqnov Georgiev’in 1.98 boyunda olduğunu ve geçen yıl Bulgaristan Süper Liginde mücadele ettiği bilgisini verdi. Vural, “Hocamızın raporları doğrultusunda bir yabancı daha transfer etmek istiyoruz. Arayışlarımız sürüyor. Yabancı transferini tamamladıktan sonra 3-4 yerli oyuncu alıp transferi kapatacağız ve Ağustos ayı başlarında da toplanıp yeni sezon çalışmalarına başlayacağız” dedi.