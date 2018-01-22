Sorgun’a 2 takviye

Fildişi Sahillerinden ön libero Sanhın Lake Junıor Zehe ile Mustafa Yurdakul ile sözleşme imzalandı. Yabancı oyuncunun daha önce Mud İdmanyurdu takımında futbol oynadığı belirtildi.
22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, Sarıkaya Belediyespor ile oynadığı karşılaşma öncesinde biri yabancı iki oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
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