Sorgun’a 2 takviye

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, Sarıkaya Belediyespor ile oynadığı karşılaşma öncesinde biri yabancı iki oyuncuyu kadrosuna dahil etti.