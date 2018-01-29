SORGUN ZORLANMADI

Oyuna tutuk başlayan Sorgun Belediyespor, ilk periyotu Erzurum Spor Lisesi karşısında 12-11 geride tamamladı. İlk setin ikinci periyotunda toparlanan sarı siyahlı ekip rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve seti 25-21 önde tamamlandı. İkinci settin ilk periyotunu 12-10 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor, seti ise 25-17 kazanmasını bildi. Üçüncü sette ise oyun hakimiyetini tamamen eline alan Sorgun Belediyespor, periyotu 12-7 seti ise 25-17 kazanmasını bildi. Erzurum Spor Lisesi’ni 3-0 yenen Sorgun Belediyespor zirve yarışını da sürdürdü.
29 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Son Güncelleme: 28.01.2018 22:25
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