SORGUN ZORLANMADI

Oyuna tutuk başlayan Sorgun Belediyespor, ilk periyotu Erzurum Spor Lisesi karşısında 12-11 geride tamamladı. İlk setin ikinci periyotunda toparlanan sarı siyahlı ekip rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve seti 25-21 önde tamamlandı. İkinci settin ilk periyotunu 12-10 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor, seti ise 25-17 kazanmasını bildi. Üçüncü sette ise oyun hakimiyetini tamamen eline alan Sorgun Belediyespor, periyotu 12-7 seti ise 25-17 kazanmasını bildi. Erzurum Spor Lisesi’ni 3-0 yenen Sorgun Belediyespor zirve yarışını da sürdürdü.