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SORGUN ZORLANMADI

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Erzurum Spor Lisesi ile oynadığı müsabakayı 3-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

SORGUN ZORLANMADI

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Erzurum Spor Lisesi ile oynadığı müsabakayı 3-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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SORGUN ZORLANMADI

Oyuna tutuk başlayan Sorgun Belediyespor, ilk periyotu Erzurum Spor Lisesi karşısında 12-11 geride tamamladı. İlk setin ikinci periyotunda toparlanan sarı siyahlı ekip rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve seti 25-21 önde tamamlandı. İkinci settin ilk periyotunu 12-10 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor, seti ise 25-17 kazanmasını bildi. Üçüncü sette ise oyun hakimiyetini tamamen eline alan Sorgun Belediyespor, periyotu 12-7 seti ise 25-17 kazanmasını bildi. Erzurum Spor Lisesi’ni 3-0 yenen Sorgun Belediyespor zirve yarışını da sürdürdü. 

Son Güncelleme: 28.01.2018 22:25
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