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SORGUN ZORLANDI:3-2

VOLEYBOL Erkekler İkinci  Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Bafra Belediyespor’u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

SORGUN ZORLANDI:3-2

VOLEYBOL Erkekler İkinci  Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Bafra Belediyespor’u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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SORGUN ZORLANDI:3-2

Sorgun Belediyespor kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor karşısında zorlanmasına karşılık rakibini yenmeyi başardı. Birinci setin ilk periyotudur 12-10 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor setide 25-17 kazandı. İkinci setin ilk periyotunu 12-9 Bafra Belediyespor önde tamamlarken, seti de 19-25 Bafra Belediyespor kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü setin ilk periyotunda Sorgun Belediyespor rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek 12-10 periyotu önde tamamlarken, seti ise Bafra Belediyespor 25-21 önde tamamlayarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette toparlanan ev sahibi Sorgun Belediyespor periyotu 12-8 seti ise 25-20 kazanarak skoru 2-2’ye getirmeyi başardı. Son taybirek setinde rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak seti 17-15 kazanırkan müsabakayı ise 3-2 önde kapattı. Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile şampiyonluk yarışını sürdürdü. 
 

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