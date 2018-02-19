SORGUN ZORLANDI:3-2

Sorgun Belediyespor kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor karşısında zorlanmasına karşılık rakibini yenmeyi başardı. Birinci setin ilk periyotudur 12-10 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor setide 25-17 kazandı. İkinci setin ilk periyotunu 12-9 Bafra Belediyespor önde tamamlarken, seti de 19-25 Bafra Belediyespor kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü setin ilk periyotunda Sorgun Belediyespor rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek 12-10 periyotu önde tamamlarken, seti ise Bafra Belediyespor 25-21 önde tamamlayarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette toparlanan ev sahibi Sorgun Belediyespor periyotu 12-8 seti ise 25-20 kazanarak skoru 2-2’ye getirmeyi başardı. Son taybirek setinde rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak seti 17-15 kazanırkan müsabakayı ise 3-2 önde kapattı. Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Sorgun Belediyespor kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor karşısında zorlanmasına karşılık rakibini yenmeyi başardı. Birinci setin ilk periyotudur 12-10 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor setide 25-17 kazandı. İkinci setin ilk periyotunu 12-9 Bafra Belediyespor önde tamamlarken, seti de 19-25 Bafra Belediyespor kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü setin ilk periyotunda Sorgun Belediyespor rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek 12-10 periyotu önde tamamlarken, seti ise Bafra Belediyespor 25-21 önde tamamlayarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette toparlanan ev sahibi Sorgun Belediyespor periyotu 12-8 seti ise 25-20 kazanarak skoru 2-2’ye getirmeyi başardı. Son taybirek setinde rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak seti 17-15 kazanırkan müsabakayı ise 3-2 önde kapattı. Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile şampiyonluk yarışını sürdürdü.
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