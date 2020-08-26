Sorgun zor grupta

31 Ağustos tarihinde Ankara Başkent Spor Salon’unda başlayacak olan Türkiye Kupası AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında C Gurubunda yer alan Sorgun Belediyespor, Galatasaray, Haliliye Belediyespor ve Halkbank takımları ile karşılaşacak. 31 Ağustos Pazartesi saat 18.30 Halkbank ile karşılayacak olan sarı siyahlı ekip, müsabakaların ikinci gününde 16.30’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Grup müsabakalarının son gününde ise Haliliye Belediyespor ile 13.00’da karşı karşıya gelecek olan Sorgun Belediyespor’un bu müsabakası ise TRT Spor-2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.