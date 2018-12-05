Sorgun zirvede tamamladı

Bütün müsabakalarını kazanarak namağlup olan Sorgun Belediyespor 24 puan ile ligin ilk yarısını zirvede tamamlarken, bir başka Sorgun takımı Sorgun Gençlikspor ise ligde ikinci sırada yer aldı. İlk iki sırayı alan takımların sezon sonunda Play-Off oynayacağı Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde A grubunda Sorgun takımları ilk iki sırayı kimseye bırakma niyetinde değil.