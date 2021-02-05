Sorgun Ziraat'i gözüne kestirdi

Ziraat Bankası ile oynadığı ilk müsabakayı Ankara’da 3-1 kaybeden sarı siyahlı ekip bu kez güçlü rakibini yenerek ligde çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde oynadıkları son üç müsabakayı kaybettiklerini, ancak Pazar günü Ziraat Bankası’nı yenerek bu müsabakaları telafi edeceklerini söyledi. Son üç haftalık periyotta Galatasaray ve Ziraat Bankası gibi şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine mağlup olduklarını ardında da Afyon Yüntaş karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Son üç haftada iyi sonuçlar almadık. Ancak Pazar günü şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Ziraat Bankası takımını yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz. Bunu yapacak güce sahibiz ve güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya da çok iyi hazırlandık. Ben oyuncularıma güveniyorum Pazar günü Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakayı da kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.