Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1535
ALTIN
412.055
DOLAR
7.1228
STERLİN
9.7606
EURO
8.5282

Sorgun Ziraat'i gözüne kestirdi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası takımı ile Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

05 Şubat 2021 Cuma 00:38
Sorgun Ziraat'i gözüne kestirdi

Ziraat Bankası ile oynadığı ilk müsabakayı Ankara’da 3-1 kaybeden sarı siyahlı ekip bu kez güçlü rakibini yenerek ligde çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde oynadıkları son üç müsabakayı kaybettiklerini, ancak Pazar günü Ziraat Bankası’nı yenerek bu müsabakaları telafi edeceklerini söyledi. Son üç haftalık periyotta Galatasaray ve Ziraat Bankası gibi şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine mağlup olduklarını ardında da Afyon Yüntaş karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Son üç haftada iyi sonuçlar almadık. Ancak Pazar günü şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Ziraat Bankası takımını yenerek ligde yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz. Bunu yapacak güce sahibiz ve güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya da çok iyi hazırlandık. Ben oyuncularıma güveniyorum Pazar günü Ziraat Bankası ile oynayacağımız müsabakayı da kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Ziraati Gözüne Kestirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GALiBiYETi KORUYAMADI
GALiBiYETi KORUYAMADI
TAKIMLARIMIZIN ZOR SINAVI
TAKIMLARIMIZIN ZOR SINAVI
Kızlar lidere bileniyor
Kızlar lidere bileniyor
YOZGATSPOR TELAFi PEŞiNDE
YOZGATSPOR TELAFi PEŞiNDE
Yozgatspor’da 11 ayrılık 10 imza
Yozgatspor’da 11 ayrılık 10 imza
Maçın hakemi Muş’tan
Maçın hakemi Muş’tan
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim