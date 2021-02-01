Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1473
ALTIN
435.346
DOLAR
7.3001
STERLİN
9.9989
EURO
8.8620

Sorgun Yüntaş’a yenildi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaşspor’a 3-2 mağlup oldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:27
Sorgun Yüntaş’a yenildi

Üst üste şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Ziraat Bankası takımları ile oynadığı ve kaybettiği müsabakalar sonrasında mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Afyon deplasmanında umduğunu bulamayan sarı siyahlı ekip 3-2 mağlup olarak Sorgun’a döndü. Kümede kalma mücadelesi veren Afyon temsilcisi karşısında oyuna kötü başlayan Sorgun Belediyespor birinci seti 25-21 kaybetti. İkinci sette toparlanan ve oyun hakimiyetini eline alan sarı siyahlı ekip bu seti 25-19 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren Sorgun Belediyespor bu seti de 25-17’lik skor ile farklı kazanarak durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette toparlanan ev sahibi Afyon Belediye Yüntaşspor 25-15’lik skor ile bu seti kazanarak skora eşitliği getirdi. Müsabakanın son setinde ise üstünlüğünü koruyan taraf ev sahibi Afyon Beleriye Yüntaşspor oldu. Oldukça çekişmeli geçen son seti 15-13 kazanan Afyon Belediye Yüntaşspor müsabakayı da 3-2 kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Yüntaş’a Yenildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor, moralsiz başladı
Yozgatspor, moralsiz başladı
KIZLAR EViNDE YiNE KAYIP
KIZLAR EViNDE YiNE KAYIP
Elif ameliyat oldu
Elif ameliyat oldu
Aydınlatmalar da yıkıldı
Aydınlatmalar da yıkıldı
YOZGATSPOR BiLDiĞiNiZ GiBi
YOZGATSPOR BiLDiĞiNiZ GiBi
Kızlar iyi yolda
Kızlar iyi yolda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim