Sorgun Yüntaş’a yenildi

Üst üste şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Ziraat Bankası takımları ile oynadığı ve kaybettiği müsabakalar sonrasında mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Afyon deplasmanında umduğunu bulamayan sarı siyahlı ekip 3-2 mağlup olarak Sorgun’a döndü. Kümede kalma mücadelesi veren Afyon temsilcisi karşısında oyuna kötü başlayan Sorgun Belediyespor birinci seti 25-21 kaybetti. İkinci sette toparlanan ve oyun hakimiyetini eline alan sarı siyahlı ekip bu seti 25-19 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren Sorgun Belediyespor bu seti de 25-17’lik skor ile farklı kazanarak durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette toparlanan ev sahibi Afyon Belediye Yüntaşspor 25-15’lik skor ile bu seti kazanarak skora eşitliği getirdi. Müsabakanın son setinde ise üstünlüğünü koruyan taraf ev sahibi Afyon Beleriye Yüntaşspor oldu. Oldukça çekişmeli geçen son seti 15-13 kazanan Afyon Belediye Yüntaşspor müsabakayı da 3-2 kazandı.