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Sorgun, Yozgat’ta Niksar’ı ağırlayacak

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor, bugün saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Niksarspor ile karşı karşıya gelecek.

Sorgun, Yozgat’ta Niksar’ı ağırlayacak

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor, bugün saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Niksarspor ile karşı karşıya gelecek.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:52
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Sorgun, Yozgat’ta Niksar’ı ağırlayacak

Bu sezon ilk defa taraftarı karşısına çıkacak olan sarı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Hafta başından bugüne kadar Niksarspor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak ligin ilk haftasındaki aldıkları kötü sonucu bu hafta telafi edeceklerini vurguladı. İyi bir ekip kurduklarını hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını anlatan Terzi, ‘’Bugün güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi. 

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SorgunYozgat’ta Niksar’ı Ağırlayacak
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