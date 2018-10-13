Sorgun, Yozgat’ta Niksar’ı ağırlayacak

Bu sezon ilk defa taraftarı karşısına çıkacak olan sarı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Hafta başından bugüne kadar Niksarspor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak ligin ilk haftasındaki aldıkları kötü sonucu bu hafta telafi edeceklerini vurguladı. İyi bir ekip kurduklarını hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını anlatan Terzi, ‘’Bugün güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi.