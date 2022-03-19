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Sorgun Yozgatspor’u gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Yozgatspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:16
Sorgun Yozgatspor’u gözüne kestirdi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın Yozgatspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakadan mutlak galibiyet beklediklerini söyledi. Ligin ikinci yarısında bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan Demirbilek, yarın Bozok Stadı dış sahasında oynayacakları müsabakayı mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizdi. Yozgatspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Yarın oynanacak olan müsabakada sahada kim kazanırsa kazansız ama asıl kazananın dostluk olmasını istiyoruz. Biz aynı şehrin iki takımıyız, Yozgatspor ile ilimizin takımı. Aynı grupta olmasak desteklediğimiz ve tuttuğumuz bir takım. Ancak şuanda aynı grupta mücadele ediyoruz ve rakibimiz mutlaka yenmemiz gerekiyor. Ancak sahada Yozgatspor’da biz de galibiyet ile ayrıla biliriz, hatta müsabaka berabere bile sonuçlana bilir ancak bizim isteğimiz kazananın dostluk olması’’ dedi. 

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