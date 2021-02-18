Sorgun yine mağlup

Ligde son haftalarda bir türlü istediği sonuçları alamayan sarı siyahlı ekip mağlubiyetler serisine bir yenisi daha ekledi. Sorgun Spor Salon’unda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip oyuna kötü başlayan taraf oldu. İlk seti 18-25 kaybeden Sorgun Belediyespor ikinci sette de güçlü rakibi karşısında zor anlar geçirdi. İkinci seti de 22-25 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan Sorgun Belediyespor çekişmeli geçen seti 26-24 kazanarak farkı 1’e indirdi. Müsabakanın dördüncü setinde ise oyuna ağırlığını koyan konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti 18-25 müsabakayı ise 3-1 kazandı.