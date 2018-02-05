Sorgun yeniden lider

Haftaya lider giren İl Özel İdarespor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Şefaatli deplasmanında umduğunu bulamadı. Şampiyonluk yarışı vere iki takımın mücadelesinde Şefaatlispor, İl Özel İdarespor’u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan ederken, şampiyonluk yolunda da en önemli rakiplerinden birini geride bıraktı.

Sorgun Belediyespor Yozgat Çamlıkspor’u 3-0 yenerek bir haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna otururken, haftanın son müsabakasında ise Yemenoğlu Bozokspor Sarıkaya Belediyespor’u 4-0 ile geçti.