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Sorgun yeniden lider

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda haftaya lider gider İl Özel İdarespor puan kaybedince Sorgun Belediyespor bir haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Sorgun yeniden lider

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda haftaya lider gider İl Özel İdarespor puan kaybedince Sorgun Belediyespor bir haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun yeniden lider

Haftaya lider giren İl Özel İdarespor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Şefaatli deplasmanında umduğunu bulamadı. Şampiyonluk yarışı vere iki takımın mücadelesinde Şefaatlispor, İl Özel İdarespor’u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan ederken, şampiyonluk yolunda da en önemli rakiplerinden birini geride bıraktı.

Sorgun Belediyespor Yozgat Çamlıkspor’u 3-0 yenerek bir haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna otururken, haftanın son müsabakasında ise Yemenoğlu Bozokspor Sarıkaya Belediyespor’u 4-0 ile geçti.

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