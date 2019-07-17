Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98028
ALTIN
257.887
DOLAR
5.7026
STERLİN
7.0831
EURO
6.3938

Sorgun yeni binasına taşınacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor, yeni kulüp binasına taşınmayı hazırlanıyor.

Sorgun yeni binasına taşınacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor, yeni kulüp binasına taşınmayı hazırlanıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
127 Okunma
Sorgun yeni binasına taşınacak

Şu anda eski belediye binası içerisinde bulunan kulüp binasının Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul toplantısı sonrasında yeni binasına taşınacağı öğrenildi. Cumartesi günü Sorgun Belediyespor’un yapılacak olan genel kurulu sonrasında yeni yönetiminin belirleneceği kaydedildi. Oluşturulacak olan yeni yönetim sonrasında yönetim kurulunda yer alan bir işadamına ait olan 5 katlı binanın Sorgun Belediyespor’a tahsis edileceği öğrenildi. Tahsis edilecek olan binada gerekli tadilat çalışmalarının yapılacağı ve kulüp binasının da en kısa sürede yeni tesislere taşınılacağı bildirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan Köse dedikodulara yanıt verdi!
Başkan Köse dedikodulara yanıt verdi!
NELER OLUYOR!
NELER OLUYOR!
Yozgatspor bugün toplanıyor
Yozgatspor bugün toplanıyor
Çocuklar Basketbolu sevdi
Çocuklar Basketbolu sevdi
Yozgatspor toplantısı yapıldı
Yozgatspor toplantısı yapıldı
Taraftarlar için paylaşım
Taraftarlar için paylaşım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim