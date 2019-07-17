Sorgun yeni binasına taşınacak

Şu anda eski belediye binası içerisinde bulunan kulüp binasının Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul toplantısı sonrasında yeni binasına taşınacağı öğrenildi. Cumartesi günü Sorgun Belediyespor’un yapılacak olan genel kurulu sonrasında yeni yönetiminin belirleneceği kaydedildi. Oluşturulacak olan yeni yönetim sonrasında yönetim kurulunda yer alan bir işadamına ait olan 5 katlı binanın Sorgun Belediyespor’a tahsis edileceği öğrenildi. Tahsis edilecek olan binada gerekli tadilat çalışmalarının yapılacağı ve kulüp binasının da en kısa sürede yeni tesislere taşınılacağı bildirildi.