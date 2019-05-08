Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91482
ALTIN
255.552
DOLAR
6.1718
STERLİN
8.0731
EURO
6.9159

Sorgun yarı finallere hazırlanıyor

OKUL Sporları kapsamında Yıldızlar Futsal turnuvasında il birincisi olan ve grup müsabakalarına katılan orada da şampiyon olarak yarı final müsabakalarına çıkma başarısını gösteren Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Tokat’ın ev sahipliğinde 11-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun yarı finallere hazırlanıyor

OKUL Sporları kapsamında Yıldızlar Futsal turnuvasında il birincisi olan ve grup müsabakalarına katılan orada da şampiyon olarak yarı final müsabakalarına çıkma başarısını gösteren Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Tokat’ın ev sahipliğinde 11-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
39 Okunma
Sorgun yarı finallere hazırlanıyor

Futsal Antrenörü Meşmiş Keskin Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında hedeflerinin Türkiye şampiyonası finallerine yükselmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene takımının büyük bir başarı göstererek Türkiye finallerine katıldığını hatırlatan Keskin, ‘’Tokat’ta da geçen seneki başarımızı tekrarlamak ve bu takımın adını Türkiye Şampiyonası finallerine yazdırmak istiyoruz. Geçen sene başarmıştık, bu sene de başaracağımıza inanıyorum. Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında İstanbul Şenlikköy Ortaokulu, Giresun 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Artvin Cumhuriyet Ortaokulu, Kars Fevzi Paşa Ortaokulu, Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu, Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu takımları ile karşılaşacağız. Rakiplerimizin hepsini yenebilecek güce sahibiz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası finalleri’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Merkez eski günlerine dönüyor
Merkez eski günlerine dönüyor
Tekvando Kuşak sınavı yapıldı
Tekvando Kuşak sınavı yapıldı
Yozgatspor Bolu yolcusu
Yozgatspor Bolu yolcusu
2. Kademe programı netleşti
2. Kademe programı netleşti
Yozgatspor sakata geldi
Yozgatspor sakata geldi
Yozgatspor’da Akşehir alarmı
Yozgatspor’da Akşehir alarmı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim