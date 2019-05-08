Sorgun yarı finallere hazırlanıyor

Futsal Antrenörü Meşmiş Keskin Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında hedeflerinin Türkiye şampiyonası finallerine yükselmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene takımının büyük bir başarı göstererek Türkiye finallerine katıldığını hatırlatan Keskin, ‘’Tokat’ta da geçen seneki başarımızı tekrarlamak ve bu takımın adını Türkiye Şampiyonası finallerine yazdırmak istiyoruz. Geçen sene başarmıştık, bu sene de başaracağımıza inanıyorum. Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında İstanbul Şenlikköy Ortaokulu, Giresun 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Artvin Cumhuriyet Ortaokulu, Kars Fevzi Paşa Ortaokulu, Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu, Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu takımları ile karşılaşacağız. Rakiplerimizin hepsini yenebilecek güce sahibiz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası finalleri’’ dedi.