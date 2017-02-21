Sorgun vites küçülttü: 0-0

İki takımda kazanmak için ellerinden geleni yapsa da zorlu 90 dakikada gol sesi çıkmayınca puanları paylaşmak zorunda kaldılar.

Lider Sorgun Belediyespor 4. haftanın mücadelesinde kendi sahasında konuk ettiği Yozgat İl Özel İdarespor ile kıran kırana geçen ve büyük heyecana sahne olan mücadele sonunda sahadan 0-0 eşitlikle ayrılırken play off grubunda ilk puan kaybını yaşadı.

Geçen hafta sahasında Yerköyspor'u 4-0'lık galibiyetle geçen sarı-siyahlılar, Yozgat İl Özel İdarespor'u da mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de liderlik koltuğunda ki puan avantajını korumak istiyordu. Maça iyi başlayan Sorgun Belediyespor ilk yarım saatte 3'ü Turgut'un karşı karşıya 5 net gol pozisyonu kaçırdı. İki takım da birçok pozisyon yakalamasına rağmen fileleri sarsmayı başaramadı. İkinci devrede Yozgat İl Özel İdarespor'un birkaç etkili atağında Emrah yine kalesinde devleşti.

Dk 8'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Mustafa'nın ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. O noktada Turgut'un kafa vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

Dk 6'Sol kanattan topu iyi getiren Mustafa, yerden pasını penaltı noktasına doğru çıkartıyor. Bu noktada Turgut topun gelişine şutunu çekiyor ancak bu şut farklı bir şekilde yandan auta gidiyor.

Dk 12' Mustafa'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Süleyman yerden şutunu çekiyor top kaleci Emrah'ın kontrolünde kalenin yanından auta çıkıyor.

Dk 16' Sağ kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Mustafa'nın, ortasını kale ağzına doğru gönderiyor ancak kaleci İl Özel İdare kalecisi tek yumrukla topu uzaklaştırıyor.

Dk 19' Yozgat İl Özel İdarespor yarı alanında serbest vuruş için topun başına geçen Hanifi'ni ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Anıl'ın kafayla çektiği şut farklı bir şekilde yandan auta gidiyor.

Dk 28' Kaleyi karşıdan gören yerde serbest vuruş kazanan Sorgun Belediyespor'da topun başına geçen kaptan Serdar'ın sert şutunu kaleci parmaklarıyla kornere çeldi.

Dk 32' Emre'nin pasıyla topla buluşan Bilal'ın ceza sahası içine girer girmez sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top kalenin yanından auta gidiyor.

Dk 42' Sağ kanattan Abbas'ın köşe vuruşundan altı pasın içine gönderdiği ortasını Turgut kontrol edip vurmak istiyor ancak savunma zamanında araya girerek topu uzaklaştırıyor.

Dk 45' Etkili gelen Yozgat İl Özel İdarespor atağında ceza alanı dışında topu önünde bulan Hanifi Yıkılmaz'ın kaleye gönderdiği sert şut kaleci Emrah'ın kucağında kaldı.

Dk 45' Hakem Serhat Alper ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk devresi golsüz sona eriyor.

Dk 58' Serdar'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa sağ ayağının dışıyla şutunu çekiyor ancak top direğin hemen yanından auta gidiyor.

Dk 63' Sol kanattan topu iyi getiren Hanifin'in yerden pasının penaltı noktasının gerisinde doğru çıkartıyor. O noktada Mustafa topun gelişine şutunu çekiyor ancak top Yavuz'dan geri dönüyor.

Dk 75' Sol kanatta paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Serdar'ın ortasını ceza alanına gönderiyor ancak Yozgat İl Özel İdarespor savunması topu uzaklaştırıyor.

Dk 79' Penaltı noktasının hemen gerisinden Hanifi sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

Dk 83'Ceza sahası dışı sol çaprazdan Emre sağ ayağıyla çektiği şut az farkla yandan auta gidiyor.

Dk 84' Hasan'ın pasıyla penaltı noktası üzerine topla buluşan Mustafa şutunu çekiyor fakat top savunmadan geri geliyor.

Dk 90'Sağ kanattan Hasan'ın ceza alanına gönderdiği ortası herkesi aşıyor ve doğrudan auta gidiyor.