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Sorgun ve Yozgatspor’un savunması istendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor’un savunmaları istendi.

10 Aralık 2021 Cuma 00:27
Sorgun ve Yozgatspor’un savunması istendi

Geçtiğimiz hafta sonu Sorgun’da oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Sorgun Belediyespor Yozgatspor müsabakası sırasında Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor arasında arbede çıkmıştı. Çıkan arbede Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Dün toplanan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Sorgun Belediyespor Yozgatspor arasındaki oynanan müsabaka için kararını açıkladı. Buna göre, Sorgun Belediyespor ve Yozgatspor hakkında müsabakada çıkan saha olayları nedeni ile savunma istenmesine karar verildi. İki takımın savunmalarının alınmasının ardından kesin kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. 

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