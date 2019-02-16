Sorgun ve Yozgat'ın Temsilcileri şampiyon

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalarda finale kalan dört takım birbirlerini yenebilmek adına kıyasıya mücadele ettiler. Erkeklerde finalde Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Yozgat Merkez Atatürk İmam Hatip Ortaokulu karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu son dakikalarda bulduğu üst üste goller ile rakibi Yozgat Merkez Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nu yenerek şampiyonluk turu attı. Kızlarda ise Yozgat Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ile Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşı karşıya geldi. Geçen yılın şampiyonu Yozgat Merkez Cumhuriyet Ortaokulu rakibini farklı skor ile yenerek bu senede şampiyonluk turu atan taraf oldu. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Yozgat Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Erslan verdi.